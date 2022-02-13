За попередньою інформацією, деяка кількість американських співробітників на автомобілях покинули окуповане місто.

Американські співробітники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в неділю, 13 лютого, почали залишати Донецьк.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на своє джерело.

За даними агентства, деяка кількість спостерігачів на автомобілях покинули окуповане місто на тлі побоювань щодо можливого російського вторгнення в Україну.

В організації на запит журналістів про коментарі поки не відповіли.

Раніше, в січні, постійний представник США при ОБСЄ, посол Майкл Карпентер заявляв, що треба бути готовими до загострення ситуації на кордоні з Україною з боку Російської Федерації.

Нагадаємо, Сполучені Штати та їхні союзники вже закликали своїх громадян негайно покинути Україну, адже напад Росії може статися в будь-який момент.

Росія своєю чергою звинуватила західні країни та ЗМІ в поширенні брехні.

Тим часом через загрозу російській агресії Канада та Австралія евакуюють свої посольства з Києва. А Німеччина переносить консульство з Дніпра до Львова і скорочує штат посольства в Києві.

Вас також можуть зацікавити новини: