США хочуть завадити Путіну отримувати доходи та військову техніку.

Цього тижня американський уряд спробує згуртувати союзників, щоб посилити економічний тиск на РФ та зміцнити підтримку України.

Про це заявив заступник міністра фінансів США Джей Шамбо, пише Reuters. Він звернеться з промовою в Інституті Брукінгса, коли представники світових фінансових установ зберуться у Вашингтоні на весняну зустріч Міжнародного валютного фонду та Світового банку.

"Шамбо, який приїжджав до України разом із міністром фінансів США Джанет Єллен у лютому, сказав, що нинішній інфляційний тиск не можна відокремити від війни та її економічних наслідків", - зазначає видання.

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За словами американського посадовця, Штати подвоюють зусилля, щоб згуртувати глобальну коаліцію союзників на весняних зустрічах у двох напрямках діяльності Міністерства фінансів у рамках непохитної підтримки України.

"Це означає посилення економічної підтримки уряду та народу України. Також необхідно продовжувати не давати можливості російському диктатору Володимиру Путіну отримувати доходи та військову техніку, які йому потрібні для продовження війни", - наголосив Шамбо.

Штати надали Україні вже близько 50 мільярдів доларів допомоги. З них понад 23 мільярди доларів - у вигляді бюджетної підтримки. США продовжать допомагати, поки це буде потрібно. Україні важливо допомогти підтримувати економічну діяльність, закладаючи при цьому основу для величезного короткострокового відновлення.

Війна в Україні - допомога союзників

Нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів скільки альянс допоміг Україні під час повномасштабної війни. Разом союзники по НАТО надають більше 100 мільярдів євро для України.

Виконавча рада МВФ схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на суму $15,6 млрд для допомоги Києву покривати нагальні фінансові потреби на тлі війни. Крім того, Україна отримала пільговий кредит від Канади майже на 2 млрд доларів.

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