Військову допомогу надали США, Велика Британія, Польща, Литва, Естонія, Латвія, Чехія.

Міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що Вашингтон схвалив постачання американської зброї Україні країнами Балтії.

Про це він заявив в ефірі українського телебачення, цитує Укрінформ.

"Сьогодні ми отримали згоду США на постачання дуже цікавих речей країнами Балтії, нашими сусідами. І найближчим часом я маю надію похвалитись перед вами що ми отримали те, про що давно мріяли, що давно просили і нам казали, що це неможливо", - відповів Резніков.

Глава міністерства наголосив, що десяток країн зараз постачають Україні зброю на тлі загрози нової ескалації з Росією: "З десяток країн постачають нам летальну зброю, при чому безкоштовно, в якості підтримки і подарунку. Є країни, де ми купляємо озброєння і це теж нас влаштовує".

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Резніков також згадав позицію Німеччини, яка продовжує блокувати поставки зброї українському війську, зокрема шляхом блокування "придбання Києвом зброї летальної, наприклад, через спеціальне агентство NSPA".

Міністр запевнив, що прогрес все ж відбувається, й Україна продовжує діалог з партнерами, яким вже надала письмовий запит про потреби ЗСУ.

За словами Резнікова, раніше Україна не могла й мріяти про таку допомогу: "Кількість засобів ураження вже більша, ніж потенційних мішеней".

Військову допомогу надали США, Велика Британія, Польща, Литва, Естонія, Латвія, Чехія.

Путін наполягає на юридичних зобов’язаннях НАТО й США щодо невступу України до Альянсу, бо це, на його переконання, може загрожувати нацбезпеці країни.

Після серії зустрічей з представниками РФ Захід одноголосно відмовив Москві у претензіях щодо політики розширення НАТО. При цьому Росія продовжує шантажувати Європу воєнною ескалацією, сконцентрувавши навколо України понад 100 тисяч своїх військових.

ЄС і Вашингтон побоюються, що РФ може піти на повномасштабний наступ на Україну, й розробляє інструменти стримування апетитів Москви включно з поставками зброї українській армії.

Під час зустрічі з Макроном Путін підтвердив, що вимагає від Києва виконання Мінських угод, маючи на увазі надання "особливого статусу" Донбасу на умовах Москви: "Іншої альтернативи просто немає. У Києві то кажуть, що виконуватимуть, то кажуть, що це зруйнує їхню країну. І президент чинний нещодавно заявив, що йому жоден пункт не подобається з цих Мінських угод. Ну, подобається - не подобається. Терпи, моя красуня! Треба виконувати".

Хоча у США раніше підтвердили, що Україна за ці роки виконала "більшість, якщо не всі" умови Мінських угод. Водночас з боку Росії не було практично нічого зроблено в цьому напрямку.

Київ автономію ОРДЛО за сценарієм Кремля відкидає.

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