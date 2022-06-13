Постраждалих серед цивільного населення немає.

Удар російських ракет на Чернігівщині прийшовся по об’єкту, що розташований поблизу Прилук.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус після відвідування Прилуцького району.

За інформацією голови ОВА, на об’єкті, в який влучили ракети, здетонували боєприпаси.

"Найважливіше: постраждалих серед цивільного населення нема. Людей евакуювали з наближених до місць "прильотів" чотирьох сіл через небезпеку поширення пожежі. Наразі вогонь локалізовано.Евакуйовані повернуться до домівок завтра. Тим часом правоохоронці слідкуватимуть за порядком, аби не було мародерства", - поінформував Чаус.

Бригади електриків працюють над відновленням ліній електропередач (лінії 10 та 0,4 кВт), підключення абонентів розпочнеться завтра вранці після повернення мешканців.

"Усі служби, ЗСУ та місцеве самоврядування спрацювали злагоджено", - підсумував голова ОВА.

Як повідомляв УНІАН, о 13.15 ворог наніс наніс ракетний удар по Прилуках. Зафіксовано "прильоти" 3 ракет.

У селах поблизу Прилук - Заїзд, Петрівське, Тихе та Сухоставець - через загрозу пожежі була оголошена евакуація.

До війни в цих населених пунктах мешкали до 1400 людей, наразі - менше. Евакуювати мали намір орієнтовно 1000 місцевих жителів.

Вас також можуть зацікавити новини: