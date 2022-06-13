Удар російських ракет на Чернігівщині прийшовся по об’єкту, що розташований поблизу Прилук.
Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус після відвідування Прилуцького району.
За інформацією голови ОВА, на об’єкті, в який влучили ракети, здетонували боєприпаси.
"Найважливіше: постраждалих серед цивільного населення нема. Людей евакуювали з наближених до місць "прильотів" чотирьох сіл через небезпеку поширення пожежі. Наразі вогонь локалізовано.Евакуйовані повернуться до домівок завтра. Тим часом правоохоронці слідкуватимуть за порядком, аби не було мародерства", - поінформував Чаус.
Бригади електриків працюють над відновленням ліній електропередач (лінії 10 та 0,4 кВт), підключення абонентів розпочнеться завтра вранці після повернення мешканців.
"Усі служби, ЗСУ та місцеве самоврядування спрацювали злагоджено", - підсумував голова ОВА.
Як повідомляв УНІАН, о 13.15 ворог наніс наніс ракетний удар по Прилуках. Зафіксовано "прильоти" 3 ракет.
У селах поблизу Прилук - Заїзд, Петрівське, Тихе та Сухоставець - через загрозу пожежі була оголошена евакуація.
До війни в цих населених пунктах мешкали до 1400 людей, наразі - менше. Евакуювати мали намір орієнтовно 1000 місцевих жителів.