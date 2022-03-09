Обласний центр перебуває на автономному електропостачанні, зазначив мер.

У Чернігові через обстріли окупантів спостерігається складна ситуація з водо- та теплопостачанням.

Про це під час телемарафону розповів міський голова Чернігова Владислав Атрошенко.

За його інформацією, наразі місто перебуває на автономному електропостачанні - відключене від загальноукраїнської мережі.

Він зазначив, що приблизно у 2/3 частині міста немає гарячого водопостачання та тепла, в окремих районах відсутнє холодне водопостачання.

За словами Атрошенка, роботи з відновлення критичної інфраструктури міста йдуть цілодобово.

"Наразі всі сили спрямовані на відновлення роботи однієї з двох тепломереж, котра була пошкоджена під час обстрілу", - підкреслив мер.

За його даними, в місті загинуло близько 40 цивільних громадян, ще близько 400 поранено.

"Є випадки, коли людина була в епіцентрі потрапляння авіабомби - вона просто зникла - її немає ні серед живих, ні серед мертвих", - сказав Атрошенко.

Мер Чернігова розповів, що на сьогодні офіційного гуманітарного коридору з Чернігова немає. За його словами, на виїзд з міста стоять великі черги, а військові в залежності від ситуації потроху випускають транспорт. Він зазначив, що частково в місто заїжджають фури з продовольчими товарами.

Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого увірвалися в Україну.

Супротивник почав бомбити військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти. Зокрема, ворожі бомби не раз падали на Чернігів.

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