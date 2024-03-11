Насильно вивезених з України дітей у РФ вважають потенційними терористами.

У Російській Федерації розробили спеціальні методички, у яких містяться інструкції для "перевиховання" українських дітей.

За даними "Медузи", за "індоктринацію" українських дітей відповідає російське міністерство освіти. Завдання чиновників - "перевиховати" маленьких українців - примусити забути про батьківщину, переконати, що вони ніколи не побачать батьків.

Зазначеним міністерством навіть розроблено спеціальний "словник", що призначений для шкільних учителів, аби ті знали, які слова та вирази можуть використовувати українські діти. Зі "словника" випливає, що "Слава Україні! Героям слава! - націоналістичне привітання", "Кацапи, ватники - зневажливе прізвисько представників російської національності", "Рашизм - неофіційна назва політичної ідеології та соціальної практики правлячої Росії початку ХХ століття.соціальної практики правлячого режиму Росії початку XXI століття...", а термін "орки" використовується русофобами та екстремістами для образи російських військовослужбовців.

Відео дня

До словника додається методичка "Профілактика конфліктів, проявів екстремізму і тероризму в полікультурному освітньому середовищі". У ній ідеться про те, що поява в мовленні "специфічного сленгу" або навіть просто обговорення "політичних тем" може бути ознакою того, що серед дітей поширена "деструктивна ідеологія".

"У вивчених "Медузою" документах, складених у міністерстві, цю ідеологію, втім, детально не описано. Зате підкреслюється, що діти нібито зазнавали її "впливу" - просто тому, що жили на території України. У чому полягав "вплив", також не уточнюється", - пише видання.

Зазначається, що перед вчителями РФ поставлено завдання - "переорієнтація і становлення російської ідентичності" дітей окупованої частини України. У спеціальній методичці, яку пропагандисти розробили для підлітків, які прибули із зони бойових дій, ідеться про те, що діти можуть проявляти "протест", "примхливість", "недовіру до дорослих", агресивно поводитися тощо. При цьому завдання кремлівської пропаганди - вихолостити в дітях українську ідентичність і зв'язок із близькими людьми. Наприклад, не жаліти неповнолітніх, які втратили батьків, а прямо сказати, що близькі люди загинули, а дім зруйновано.

У розслідуванні сказано, що в підсумку школяр має відчути "почуття гордості" за РФ, ідентичність із державою-агресором тощо. При цьому війну - єдину причину, через яку діти опинилися в Росії, - методичка Мінпросвіти РФ описує як: "ускладнення геополітичної обстановки, що спонукає сім'ї до вимушеного переселення".

Як зазначається, "інтеграцією" українських дітей у РФ перейнялися тому, що їх бояться, вважаючи "потенційними терористами". Іншими словами, пропагандисти розуміють, що діти, яких насильно вивезли у вороже середовище, можуть почати протидіяти. У вивчених "Медузою" документах серед майбутніх потенційних загроз згадуються "збройний напад" (зокрема "з використанням горючих рідин"), "захоплення заручників", "спрацьовування вибухового пристрою", "підпал", "атака безпілотним повітряним судном".

При цьому, на думку розслідувачів, йдеться не про інтеграцію українців, а про асиміляцію, маргіналізацію.

Також "Медуза" дізналася, що особисте життя дітей прагнуть ретельно контролювати спецслужби. На всіх, хто потрапив під моніторинг, заводиться окрема картка. Десятки таких анкет опинилися в розпорядженні "Медузи": кожна містить не тільки фото, адресу і телефон конкретного підлітка, а й детальний аналіз його соцмереж - аж до підрахунку коментарів, лайків і репостів.

Нагадаємо, Росія викрадає українських дітей і щодня готує нові списки на депортацію. За офіційними даними (на грудень 2023 року), майже 20 тисяч дітей вивезено в Росію, і тільки півтисячі вдалося повернути додому. Для допомоги в цій складній справі Україна залучає міжнародну коаліцію з повернення українських дітей.

Вас також можуть зацікавити новини: