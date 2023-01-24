Єнс Столтенберг сказав, що сьогодні обговорив з німецьким міністром питання бойових танків.

Генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг пояснив важливість надання танків західного виробництва для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на спільному брифінгу з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

"Бойові танки, безсумнівно, важливі як для відбиття російських наступів, так і для того, щоб Україна повернула територію, виграла і перемогла як суверенна і незалежна держава у Європі", - сказав Столтенберг.

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Водночас, за його словами, треба розуміти, що союзники вже вирішили надати бойові танки (Велика Британія надасть танки Challenger 2 - УНІАН) і більше бронетехніки, у тому числі бойові машини піхоти.

"Те, що нам треба - це більш важке і сучасне озброєння. Це якраз те, що союзники вже оголосили, що доставлять. Німеччина оголосила про постачання бойових машин піхоти Marder. Сполучені Штати вирішили доставити багато бойових машин піхоти Bradley та бойові броньовані машини Stryker, та інші види броньованої техніки. Канада та інші союзники також збільшують постачання різних типів броньованої техніки, і зокрема бойових машин піхоти", - сказав Столтенберг.

"Деякі наші союзники вже доставили бойові танки, у тому числі деякі наші східні союзники. Франція оголосила, що доставить легкі бойові танки і Сполучене Королівство оголосило, що доставить сучасний основний бойовий танк Challenger 2", - сказав Столтенберг.

"Якщо усе це зібрати разом, і оголошення Німеччини та інших союзників про широкий спектр різних типів бронетехніки для України - це величезний додатковий внесок у бойові спроможності України. Це терміново і це важливо, оскільки Росія готує нові наступи. Ми повинні створити можливість для українців невдовзі або швидко бути здатними відбити ці наступи і звільнити їхню територію", - сказав Столтенберг.

Також він сказав, що сьогодні обговорив з німецьким міністром питання бойових танків.

"Консультації між союзниками продовжаться, і я впевнений, що ми отримаємо рішення незабаром", - сказав Столтенберг.

Передача танків Україні: подробиці

20 січня відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-8"). Міністр оборони США Ллойд Остін закликав її учасників не сповільнювати темпи у наданні підтримки Україні.

За словами Остіна, рішення про надання Україні німецьких основних бойових танків Leopard поки що немає, як і американських танків M1 Abrams.

23 січня віце-президент Європейського парламенту, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Німеччина не блокуватиме можливість відправлення іншими країнами-членами Євросоюзу танків Leopard 2 в Україну.

Сьогодні, 24 січня, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що хоча рішення про передачу основних бойових танків Leopard 2 для України ще не ухвалене, але союзники вже можуть починати навчання українських військових.