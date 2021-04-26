Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook.

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Зокрема, поблизу населених пунктів Широкине, Південне, Катеринівка, Троїцьке, Новозванівка та Новгородське збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 та 82 мм, а також з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.

Неподалік Пісків російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських воїнів з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У передмісті населеного пункту Луганське окупанти здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Також ворог обстріляв цивільну інфраструктуру населеного пункту Водяне з мінометів калібру 120 мм.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил унаслідок ворожих обстрілів немає.

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації повідомила представників ОБСЄ про дії збройних формувань РФ.

Станом на 7:00 порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення ООС та дотримуються режиму припинення вогню.

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Автор: Наталя Нічишина