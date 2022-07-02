За словами Подоляка, цивілізоване суспільство почало втомлюватися від поведінки президента РФ Володимира Путіна.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну світ почав втомлюватися від газового шантажу і комплексів президента країни-агресора.

Про це заявив радник глави офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.

За словами Подоляка, цивілізоване суспільство почало втомлюватися від поведінки президента РФ Володимира Путіна.

"Забудьте про словосполучення"втома від України". Світ втомився не від підтримки України. Світ втомився від російського газового шантажу, штучних криз, інфляції, політичних вбивств, хімічної зброї, терору і постійної нахабної брехні. Він втомився від особистих "комплексів "Путіна", - зазначив Подоляк.

Забудьте про словосполучення"втома від України". Світ втомився не від підтримки🇺 🇦. Світ втомився від російського газового шантажу, штучних криз, інфляції, політичних убивств, хімічної зброї, терору та постійної нахабної брехні. Він втомився від особистих "комплексів" Путіна. - Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 2, 2022

Війна в Україні та заява Подоляка:

1 червня 2022 року радник глави офісу президента України Михайло Подоляк заявив про те, що у війні проти України росіяни проявляють свою злість, атакуючи мирне населення.

Радник глави ОПУ зазначив, що Росія довгий час маскувалася "за концертами Шостаковича і за балетом", щоб приховати свою справжню сутність.

"Насправді це країна, яка ненавидить навколишній світ. Візьміть таке саме просякнуте обличчя, яке п'є з горла горілку, щербато посміхається, бо на стоматологію грошей не вистачає. Це обличчя і є - реальна культура Російської Федерації. Тому і мислення там таке", - додав він.

Подоляк підкреслив, що Росія показала свою неефективність з точки зору захоплення України, зазнала репутаційних втрат. Тепер росіяни демонструють свою озлобленість, атакуючи мирних жителів.

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