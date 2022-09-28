Супротивник протягом ночі втратив автомобіль, зазначили в ОК "Південь".

На Херсонщині Збройні сили України завдали удар по ворожому складу боєприпасів і з боєм зупинили диверсійно-розвідувальну групу супротивника.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, коментуючи обстановку станом на 13:00.

Він зазначив, що підрозділами ЗСУ продовжуються позиційні бої із покращення та закріплення положення, а також вогневий контроль ворожих об’єктів на тимчасово окупованій території. Суттєвих змін у стані, складі та положенні противника немає.

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"Ракетно-артилерійськими підрозділами Сил оборони виконано 144 вогневих завдання, зокрема із ураження районів зосередження озброєння та техніки в Херсоні, знищення ворожого складу боєприпасів в Новоолександрівській громаді Херсонщини. Протягом ночі ворог втратив 4 особи в живій силі та військовий автомобіль. Решта втрат ворога дорозвідується", - сказав Назаров.

Він додав, що у Бериславському районі ворог спрямував диверсійно-розвідувальну групу з 4 осіб, щоб розвідати позиції українських військових. Стрілецьким боєм цю ДРГ зупинено.

Ситуація на Херсонщині та втрати Росії у війні з Україною

29 серпня в ЗСУ підтвердили, що на півдні країни наші воїни розпочали контрнаступ. За даними британської розвідки, упродовж перший днів армія України змогла посунути лінію фронту.

27 вересня стало відомо, що в окупованому Херсоні були знищені й виведені з ладу сім ворожих вантажівок "Урал".

Станом на 28 вересня в Україні вже знищили близько 58 150 супротивників та, зокрема, 2 тис. 312 ворожих танків.

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