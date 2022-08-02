Україна не отримала від ООН жодного сигналу щодо теракту в Оленівці, заявляв раніше обмудсмен Лубінець.

Родичі українських військовополонених вимагатимуть відставки голови Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявила член Асоціації родин захисників "Азовсталі", сестра начальника штабу полку "Азов" Сандра Кротевич.

"Червоний Хрест досі не повідомив, скільки людей загинуло, скільки перебуває у донецьких лікарнях, на непідконтрольній території. Як вони будуть повертати загиблих хлопців – нам так само невідомо. Ми чекаємо відповіді від Червоного Хреста. Ми дуже обурені", - пояснила Кротевич.

Вона додала, що МКЧХ не може фінансуватися країнами світу, оскільки не виконує своїх зобов'язань.

"Я за 72 дні від Червоного Хреста не почула, чи живий у мене брат і де він перебуває", - сказала вона.

Кротевич звинуватила у бездіяльності й ООН.

Раніше обмудсмен з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що не отримував від ООН жодного сигналу щодо масової страти Росією військовополонених в Оленівській колонії.

Тоді як Міжнародний комітет Червого Хреста після вчинення окупантами звірячої розправи заявив, що не може потрапити на територію вчиненого злочину, оскільки не отримав від бойовиків Путіна "дозволу" на вхід.

Таким чином, організація підтвердила, що не виконувала нагляд за утриманням Росією українських військовополонених.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії у смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області. В результаті була знищена будівля, в якій утримувались українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь".

Відразу після вибуху Росія звинуватила ЗСУ в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинуло понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома. Українські силові структури заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом, з метою приховування воєнних злочинів, дискредитації Збройних сил України, зриву постачання зброї. Вони вимагають від Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста негайно відреагувати на теракт і направити на територію колонії інспекційну місію.

За даними української розвідки, теракт скоїли найманці зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою вказівкою номінального власника вказаної ПВК - Євгена Пригожина.

У зв'язку з терактом в Оленівці президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності чіткого юридичного визнання Росії державою-спонсором тероризму.

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