З початку минулого року Київ надає практичну допомогу в організації підготовки резервістів тероборони столиці.

У Києві на гарячі лінії щоденно звертаються понад 100 охочих вступити до лав територіальної оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"У столиці створена система управління територіальною обороною Києва. Місто працює у взаємодії зі Збройними силами України та іншими складовими сил оборони та безпеки", - сказав він.

За словами мера, для забезпечення територіальної оборони у січні цього року Київрада схвалила міську цільову програму "Захисник Києва" з фінансуванням у понад 110 млн грн.

"За цією програмою розгортається об’єднаний навчальний центр для підготовки всіх підрозділів безпеки. В першу чергу підрозділів тероборони. Також йдеться про фінансування ремонту приміщень для батальйонів на загальну суму 38 млн грн. На закупівлю безпілотників, радіостанцій, аптечок, форми для резервістів передбачили 22,1 млн грн", - повідомив Кличко.

Він також нагадав, що з початку минулого року Київ надає практичну допомогу в організації підготовки резервістів тероборони столиці.

"Місто надало полігон для тренувань резервістів. Майже щомісяця протягом минулого року 112-та бригада тероборони за допомогою КМДА проводила і продовжує практичні заняття з бойовими стрільбами. Для комплектування підрозділів бригади територіальної оборони резервістами створена гаряча лінія КМДА - 063 651 44 46", - розповів міський голова.

Він уточнив, що такі лінії відкривають і в кожному батальйоні тероборони.

"Щоденно на них звертаються понад 100 бажаючих вступити до лав територіальної оборони", - уточнив Кличко.

Мер також додав, що місто запропонувало Міноборони, і наразі відпрацьовує механізм максимального спрощення процедури підписання контракту резервістами.

"Бо сьогодні вона – складна і розтягнута в часі. Доброволець повинен кілька днів тільки довідки збирати та ходити до військкомату. Ми ж створюємо "єдине вікно". Відкрили також у столиці перший рекрутинговий центр територіальної оборони на вул. Хрещатик. Найближчим часом відкриємо такий центр і на лівому березі міста", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня Кличко заявив, що у Києві розгорнули роботу зі створення системи територіальної оборони та відпрацьовується питання організації управління містом в умовах відсутності мобільного зв’язку, інтернету.

Основою військової складової територіальної оборони столиці є 112-та бригада тероборони Збройних сил України.