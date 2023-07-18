Гіркін закликав Путіна забезпечити передачу влади "комусь по-справжньому дієздатному і відповідальному".

Російський терорист Ігор Стрєлков-Гіркін заявив, що історія не має умовного способу і 23 роки на чолі РФ "знаходилася нікчема, яка зуміла "пустити пил в очі" значної частини населення.

"Зараз воно -останній острівець легітимності і стійкості держави. Сколупнути його незаконним шляхом - означає "успішно завершити" справу тих, хто посадив Унікальну Перевагу на престол свого часу. Але ще 6 років при владі цієї боягузливої нездари країна не витримає. І єдине, що він міг би зробити "під завісу" корисного - це забезпечити передачу влади комусь по-справжньому дієздатному і відповідальному. Шкода, що йому це навіть в голову не прийде. А якщо і прийде - то "вміння вибирати соратників" ми вже бачили багато разів", - написав він.

Терорист поскаржився, що вже років так 15 він жодного разу не чув: "Президент наказав, президент покарав, президент дав команду, президент взяв на себе відповідальність".

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"Убоге ниття, скарги на партнерів, заклики "за все хороше проти всього поганого" - це скільки завгодно. Але вже дуже-дуже давно риторика президента навіть віддалено не нагадує традиційний "чоловічий стандарт" - "треба бути, а не здаватися". Багато балаканини, мінімум справ і абсолютна безвідповідальність за провали - ось стиль "пізнього Путіна" (року так з 14-го). А ще - оскаженіла хвалькувата брехня. Але і його з початку війни вже не почув", - написав Гіркін.

Він висловив переконання, що слабкий, але розумний король схильний знаходити собі розумного і вольового канцлера (прем'єра, секретаря і т.п.), щоб той правив, поки він царює.

"В історії темрява прикладів подібних успішних тандемів... Людовік 13-й і Рішельє, Вільгельм 1-й і Бісмарк і так далі... а наш?! Кудрін, Медведєв, Мішустін - прем'єри, Іванов, Сердюков, Шойгу - полководці... чим далі - тим бездарніше і нікчемніше", - додав він.

Заяви Гіркіна - подробиці

Російський терорист Ігор Стрєлков-Гіркін відреагував на новий вибух на Кримському мосту.

"Мені нічого додати до того, що написав після минулої атаки на Кримський міст: "будуть бити ще". Будуть бити ще. Більше, далі, сильніше. Поки дивовижні придурки в Кремлі не зрозуміють, що договорнячків не буде, що партнери їх не зрозуміють і не пробачать і що у війні треба перемагати", - написав він.

Також він заявив, що Кримський міст зруйнований внаслідок легковажності влади РФ, а також стверджував, що війна між Туреччиною і РФ неминуча. На його думку, бойові дії між країнами відбуватимуться в Сирії, в Закавказзі і на Чорному морі.