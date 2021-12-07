У Вашингтоні переконують, що Байден у розмові з Путіним не слідуватиме "червоним лініям" Росії.

США готові відправити військове підкріплення у країни східного флангу НАТО у випадку вторгнення Росії в Україну, а також запровадять економічні заходи.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на неназваного високопоставленого американського чиновника.

"У випадку, якщо Путін зайде і з боку східних союзників буде багато запитів, США ухвалять рішення про додаткові сили, можливості, навчання, які повинні проводитися для забезпечення безпеки наших союзників на східному флангу перед обличчям агресії Росії проти України", – сказав співрозмовник.

За його словами, Байден під час телефонної розмови 7 грудня також дасть зрозуміти Путіну, що США не виключають майбутнього членства України у військовому альянсі, що Кремль вважає "червоними лініями" Росії. Це днями підтверджував сам Байден.

Читайте такожForeign Policy: Резніков запросив у США частину "афганського" озброєння для ЗСУ"США послідовно висловлюють підтримку принципу, згідно з яким кожна країна має суверенне право ухвалювати власні рішення щодо своєї безпеки. Це політика США сьогодні, такою вона залишиться й у майбутньому", – відповів чиновник.

Можлива нова ескалація на кордоні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, у соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні й західні регіони Росії. За даними видання, у США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді заперечували розповсюджену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ у Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times, західна розвідка припускає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні чи з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може статися будь-якого дня.

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Автор: Яна Ставська