Президент закликає російських солдатів не їхати на війну в Україну.

Президент України Володимир Зеленський закликає російських солдатів не їхати на війну в Україну, інакше тисячі з них будуть вбиті і поранені.

Про це глава держави сказав під час вечірнього відеозвернення.

"Нам відомо, що російське командування готується до нових великих втрат. У ті підрозділи, особовий склад яких був майже повністю знищений або істотно ослаблений в березні-квітні, набирають нових людей. Зі слабкою мотивацією. Зі слабким бойовим досвідом. Вони просто хочуть добрати потрібну кількість. Щоб можна було кинути в наступ і ці підрозділи", - заявив Зеленський.

"Російське командування прекрасно розуміє, що ще тисячі російських солдатів будуть вбиті і тисячі будуть поранені в найближчі тижні", - зазначив президент.

"Але навіщо це самим російським солдатам? Навіщо це їхнім рідним? Російські командири брешуть своїм солдатам, коли кажуть, що тих чекає якась серйозна відповідальність за відмову воювати. І при цьому не розповідають, наприклад, про підготовку російською армією додаткових рефрижераторів для зберігання трупів. Не розповідають, які нові "планові" втрати очікуються генералами", - заявив Зеленський.

"Кожен російський солдат ще може врятувати своє життя. Вам краще вижити в Росії, ніж загинути на нашій землі", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, Зеленський обіцяє відбудувати знищену росіянами смугу Одеського аеропорту.

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