В Анкарі вважають, що режим припинення вогню повинен діяти не 36 годин, а довше. В ОП відповіли, що припинити вогонь можна після виведення російських військ з України.

Туреччина сподівається на продовження терміну дії оголошеного Росією припинення вогню 6-7 січня. Анкара також готова докласти зусилля для формування умов діалогу, націленого на припинення бойових дій.

Про це заявив прес-секретар президента Туреччини Ібрагім Калин, передає "Анадолу". Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в ході останньої розмови з лідерами РФ і України заявив про значущість одностороннього припинення вогню, а також закликав сторони до перемир'я.

"На наш погляд, режим припинення вогню повинен діяти не 36 годин, а довше. Єдиного рішення сторін з даного питання поки не прийнято, що свідчить про глухий кут, у якому знаходяться воюючі сторони", - сказав Калин.

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Прес-секретар президента Туреччини вважає, що нібито "жодна зі сторін не має достатніх сил для перемоги". "Що стосується Туреччини, то ми, найближчими днями продовжимо кроки з припинення вогню в районах, що примикають до Запорізької АЕС. Анкара прагне не допустити боїв і аварій в цій зоні", - сказав він.

За словами Калина, оскільки бойові дії тривають на українській землі, "у Києві ставляться з підозрою до будь-яких ініціатив припинення війни і бомбардувань з боку ЗС Росії".

"Одностороннє припинення вогню як мінімум означає сьогодні "зупинку Росії". У подальшому українська сторона може послідувати цьому рішенню. Не виключаю, що сформуються також умови для повторної зустрічі переговірників", - сказав Калин.

Реакція Офісу президента на пропозицію Туреччини

У відповідь на заяви турецької сторони щодо продовження російського "перемир'я" радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону заявив, що таке "припинення вогню" не має ніякого сенсу, поки війська РФ знаходяться на території України.

"Про одностороннє припинення вогню. Ну, це трохи дивно. Вони перебувають на нашій території, припинили вогонь, і далі що? Вони стоять собі. У чому сенс турецької пропозиції?", - каже Подоляк.

За його словами, Путіну вигідно, щоб Україна перестала звільняти свої території, щоб отримати оперативну паузу у війні.

"Путін же цього й хоче - отримати оперативну паузу. Він "припинив вогонь", Туреччина починає говорити: дивіться, він же припинив вогонь, і ви теж припиніть вогонь. Це ж ключове, це означає, що ми зафіксувалися. Буде оперативна пауза на деякий час, під час якої Росія пройде етапи апгрейду своєї дивної мобілізаційної армії", - сказав Подоляк.

Радник глави ОП зазначив, що Туреччина має свої національні інтереси, які не завжди збігаються з інтересами України.

Подоляк підкреслив, що єдиним варіантом припинити вогонь буде повне виведення російських військ з України.

"Немає сенсу говорити про одностороннє припинення вогню, воно не вирішує жодного питання. Ми не будемо грати в дивні пропозиції", - підкреслив Подоляк.

Війна в Україні - "різдвяне перемир'я"

Як повідомляв УНІАН, 5 січня президент Росії Володимир Путін доручив Міністру оборони Сергію Шойгу ввести з 12:00 6 січня до 00: 00 7 січня "режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення". Це сталося після переговорів кремлівського диктатора з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

В Офісі президента України назвали лицемірством оголошене Росією припинення вогню. Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що оголошення Росії про одностороннє припинення вогню є таким же фальшивим і лицемірним, як "і незаконні й гротескні анексії та супутні референдуми".

А в Пентагоні заяву Путіна назвали "пропагандистським трюком" і констатували порушення Росією взятого на себе ж так званого "різдвяного перемир'я".

За останніми даними Генштабу ЗСУ, протягом сьогоднішнього дня, 7 січня, росіяни завдали один авіаудар і здійснили сім обстрілів з реактивних систем залпового вогню по українських позиціях.

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