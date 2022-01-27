Засідання ТКГ в Стамбулі можливі за умови досягнення консенсусу між усіма учасниками переговорів.

Спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Мікко Кіннунен на засіданні ТКГ повідомив про пропозицію Туреччини проводити переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі в Стамбулі.

Як повідомляється на сайті ОБСЄ, про це Кіннунен сказав після чергових зустрічей ТКГ і її робочих груп у форматі відеоконференцій.

"У відповідь на прохання голови ОБСЄ, Туреччина попередньо запропонувала Стамбул як потенційне місце проведення зустрічей ТКГ, за умови досягнення консенсусу. Я висловлюю свою подяку за цю пропозицію. Я поінформував учасників дискусій про можливість повернутися до очних засідань. Переконаний, що особисті зустрічі поліпшать якість і підвищать конфіденційність наших переговорів", - заявив Кіннунен.

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Як повідомляв УНІАН, Туреччина розраховує найближчим часом організувати особисту зустріч президентів України Володимира Зеленського та РФ Володимира Путіна.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Анкара, за згодою сторін, готова зробити внесок у зниження напруженості між РФ і Україною, що може проявитися у вигляді посередництва або в будь-якому іншому форматі.

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