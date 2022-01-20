Президент підтвердив намір виступити посередником між Україною і РФ.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган уточнив час свого візиту і підкреслив, що його країна хоче домогтися миру в Україні.

Про це він заявив під час брифінгу, коментуючи ситуацію в Україні, пише Анадолу.

Ердоган повідомив, що його візит в Україну, анонсований раніше, відбудеться на початку лютого.

"Ми надаємо великого значення як візиту пана Путіна до Туреччини, так і моєму візиту в Україну. Я здійсню візит в Україну на початку наступного місяця", - додав турецький лідер.

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За його словами, Туреччина розраховує найближчим часом організувати особисту зустріч президентів РФ Володимира Путіна і України Володимира Зеленського.

"Туреччина прагне до того, щоб в регіоні запанував мир і не відбувалося негативних процесів", - сказав він.

Днем раніше прес-секретар Адміністрації президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що Реджеп Таїп Ердоган запросив до Анкари Президентів Росії Володимира Путіна та України Володимира Зеленського для обговорення та вирішення розбіжностей.

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