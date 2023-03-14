Зараз місце падіння БПЛА оточене російськими оперслужбами.

Брянську і Бєлгородську області нібито атакували безпілотники, повідомляють російські Telegram-канали.

Як докази в соцмережах опублікували фото нібито сьогоднішньої роботи протиповітряної оборони - конверсійних слідів в небі від ракет ЗРК.

Стверджується, що БПЛА на малій висоті прямував до Брянського хімічного заводу в районі міста Сільце, але в декількох кілометрах від місця передбачуваного удару його збив російський ЗРК "Панцир". Зараз місце падіння БПЛА оточене російськими оперслужбами. Сапери вивчають уламки.

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Про атаку дронів повідомляє і білгородський гауляйтер. "Наслідки на землі уточнюються. За попередніми даними, постраждалих немає. Є руйнування - осколки БПЛА впали на дах гаража приватного житлового домоволодіння. Всі оперативні служби виїхали на місце", - заявив він.

Ракетні удари по Україні 14 березня - останні новини

Вранці 14 березня Росія завдала ракетного удару по житловому будинку в Краматорську. Згідно з останніми даними, внаслідок рашистської атаки загинула одна людина, двоє перебувають у лікарні.

Під завалами, ймовірно, перебувають ще постраждалі. Рятувальна операція триває.

Крім того в мережі писали про ранкові вибухи в Одеській області, що прогриміли під час повітряної тривоги.

За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, РФ атакувала південь протирадарними ракетами, сподіваючись уразити українську ППО.

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