Вони вважають, що Україна вже вплинула на військовий потенціал Росії.

Білий дім отримав повідомлення про те, що Україна почала контрнаступ на півдні, але не хоче коментувати конкретні військові операції.

Про це CNN заявив координатор зі зв'язків з громадськістю Ради національної безпеки Джон Кірбі.

За його словами, незалежно від масштабу і розмаху контрнаступу, українці вже вплинули на військовий потенціал Росії.

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"Тому що росіянам довелося виводити ресурси зі сходу просто через повідомлення про те, що українці можуть більше атакувати на півдні. І тому їм довелося виснажити певні підрозділи в певних районах на сході Донбасу, щоб відреагувати на те, що вони явно вважали загрозою контрнаступу", - сказав Кірбі.

Він зазначив, що у Росії як і раніше є "проблеми з кадрами" в Україні, тому вона намагається розширити вербування бойовиків всередині країни і "переманити" деяких своїх призовників і контрактників на службу понад встановлені терміни.

"Вони відчувають проблеми з людськими ресурсами - проблеми з людськими ресурсами, які не полегшуються тим, як їм доводиться реагувати на повідомлення про потенційний контрнаступ українців", - зазначив Кірбі.

Кірбі також сказав, що "ідея перейти в наступ не нова для українців", оскільки українські сили билися з російськими військами ще в перші місяці війни.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні керівник об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що ЗСУ почали наступальні дії на багатьох напрямках півдня.

За даними CNN, українська армія звільнила від російських загарбників чотири села неподалік від Херсона.

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