Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору Білорусі.

До 11 серпня білоруські та російські військові проведуть перший етап спільних навчань з бойовою стрільбою.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Волинському та Поліському напрямках ситуація змін не зазнала. До 11 серпня планується проведення першого етапу спільного оперативно-тактичного навчання з бойовою стрільбою збройних сил Російської Федерації та Республіки Білорусь", - йдеться у повідомленні.

Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору Білорусі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Волині попередили про мінування прикордонних територій через загрозу вторгнення з Білорусі. Місця мінних загороджень марковані покажчиками "Небезпечно міни!", громадян просять бути обережними.

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