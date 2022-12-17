Громадян закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

У Білорусі в повітря злетіли літаки, в Україні оголосили повітряну тривогу.

Про оголошення повітряної тривоги в Україні повідомляють голови обласних військових адміністрацій у соціальних мережах.

Зокрема, голова Житомирської ОВА повідомив про "зліт літаків в Білорусі". Він закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Відео дня

Також про повітряну тривогу повідомили у Кіровоградській, Полтавській, Запорізькій, Миколаївській, Чернігівській, Черкаській, Херсонській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Рівненській, Тернопільській, Київській областях.

Як уточнила моніторингова група Беларускі Гаюн, з білоруських аеродромів Мачулищі та Барановичі піднялися російські винищувачі. За даними групи, зараз у небі перебувають:

МіГ-31К ВКС РФ RF-92215

МіГ-31К ВКС РФ RF-92445

ДРЛО Іл-76 А-50У "Сергій Атаянц" RF-93966

Два винищувачі з Барановичів.

Ракетний удар 16 грудня

Вчора зранку Україна зазнала масштабної російської ракетної атаки. Повітряна тривога тривала понад чотири години.

Сили протиповітряної оборони знищили понад 60 із 76 випущених ворогом ракет.

Як повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, в Україні внаслідок ракетної атаки росіян було пошкоджено близько дев’яти об'єктів генерації.

Внаслідок влучань по енергооб’єктах у кількох областях по всій Україні було запроваджено аварійні відключення світла.

Вас також можуть зацікавити новини: