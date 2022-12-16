Юрій Гнат зазначив, що А-50 літає дуже далеко й в України немає засобів для боротьби з ним.

На озброєнні України немає засобів, щоб боротися з повітряними цілями, як літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління А-50, який знаходиться на озброєнні армії РФ. ЗСУ навіть немає чим відігнати їх від українських кордонів.

За словами спікера Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Гната, до А-50 дуже важко дістатися, тому що ці літаки далеко літають.

"Їх можна було б збивати, якби у нас були літаки або ЗРК, які б принаймні відганяли їх подалі від наших кордонів, зокрема той же Patriot, який ми дуже хочемо отримати", - заявив представник української армії в ефірі національного телемарафону.

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Зазначається, що радіолокаційна станція цього літака може виявити цілі на відстані:

бомбардувальники - до 650 км;

винищувачі - 300 км;

крилаті ракети - 215 км.

Ракетна атака на Україну 16 грудня - що відомо

Близько 8:30 ранку в п'ятницю стала з'являтися інформація, що йде підготовка до запуску російських ракет. Трохи пізніше у всіх областях України прозвучала повітряна тривога, слідом з якою посипалися повідомлення про вибухи в українських містах. Головною метою росіян знову стали об'єкти енергетичної інфраструктури.

Пізніше спостерігачі з групи "Беларускі Гаюн" повідомили, що на території Білорусі зафіксували злети кількох літаків, в тому числі і винищувачі, серед яких носій гіперзвукових ракет "Кинджал", а також Іл-76 та А-50у "Сергій Атаянц".

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