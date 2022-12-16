Можливі затоплення окремих територій, прилеглих до русла річки на Вінничині.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій попереджають про можливе підвищення рівня води у річці Дністер.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Державної служби з надзвичайних ситуацій. Це може статися через екстрений скид води із Дністровської гідроелектростанції. Йдеться про ІІ рівень небезпеки – помаранчевий.

"16-17 грудня, в результаті екстрених скидів води із Дністровської ГЕС, рівень води р. Дністер у створі поста Могилів-Подільський може досягти небезпечних відміток початкового затоплення ділянок, прилеглих до русла річки, господарських об’єктів у районах міст Могилів-Подільський, Ямпіль (Вінницька обл.) та окремих населених пунктів у Вінницькій області", - зазначено у повідомленні.

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Обстріл України 16 грудня

Як відомо, вранці на всій території України було оголошено повітряну тривогу. Росія знову здійснила масштабну ракетну атаку, випустив по країні 76 ракет.

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