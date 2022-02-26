У смт Бородянка Київської області ворожий снаряд влучив у приватний житловий будинок, загинули троє людей.
Про це повідомляє прес-центр Головного управління ДСНС України у Київській області.
"26 лютого о 13:38 на пункт зв‘язку 31-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про влучання снаряду в приватний житловий будинок у смт. Бородянка, вул. Центральна. На місце події виїхало два віділення 31-ДПРЧ смт Бородянка. По прибуттю встановлено, що в результаті влучання снаряду будинок знищено повністю, одна жінка загинула на місці події", - йдеться у повідомленні.
За інформацією ГУ ДСНС, в підвальному приміщенні можуть перебувати ще люди. Під час проведення пошукових робіт виявлено тіла ще двох загиблих.