Встановлено, що одна жінка загинула внаслідок влучення снаряду в будинок, ще двох загиблих виявили в підвальному приміщенні.

У смт Бородянка Київської області ворожий снаряд влучив у приватний житловий будинок, загинули троє людей.

Про це повідомляє прес-центр Головного управління ДСНС України у Київській області.

"26 лютого о 13:38 на пункт зв‘язку 31-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про влучання снаряду в приватний житловий будинок у смт. Бородянка, вул. Центральна. На місце події виїхало два віділення 31-ДПРЧ смт Бородянка. По прибуттю встановлено, що в результаті влучання снаряду будинок знищено повністю, одна жінка загинула на місці події", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ГУ ДСНС, в підвальному приміщенні можуть перебувати ще люди. Під час проведення пошукових робіт виявлено тіла ще двох загиблих.

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