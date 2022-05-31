Вони захищали незалежність України з перших днів повномасштабного вторгнення РФ.

У боях з російськими загарбниками загинули українські паверліфтери Ігор Бондарчук та Сергій Карнаухов.

Про загибель старшого лейтенанта поліції Ігоря Бондарчука повідомляють на сторінці Спортивного Комітету України у Facebook.

Він разом із вінницькими поліцейськими підрозділу особливого призначення "КОРД" з перших днів захищав Україну на передовій.

22 травня, під час ворожого обстрілу неподалік від Запоріжжя, він отримав поранення, несумісні з життям.

Бондарчук закінчив Вінницький фаховий коледж мистецтв імені Леонтовича та Національну академію внутрішніх справ, був кандидатом у майстри спорту. У нього залишилися дружина та донька.

Про загибель майстра спорту України міжнародного класу з пауерліфтингу Сергія Карнаухова повідомляє Дніпропетровський обласний осередок федерації паверліфтингу України.

Він був артилеристом у складі 93-ї окремої механізованої бригади. Чоловік шість років служив у зоні АТО, а з початку повномасштабного вторгнення РФ захищав незалежність України на сході.

Він був неодноразовим призером та чемпіоном всеукраїнських змагань кінця 1990-2000 років. Сергій - рекордсмен України, чемпіон світу серед юніорів 1999 року. У нього залишилася дружина та син.

Раніше повідомлялося, що у боях з окупантами на сході України загинув боксер з Черкас Олег Прудкий.

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