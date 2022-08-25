Втім підтверджених ракетних застосувань було всього вісім.

В День незалежності кількість повітряних тривог по областях наблизилась до 200. Стільки ж вильотів здійснили російські літаки в цей день.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Кількість повітряних тривог по областях наблизилась до двох сотень. Втім підтверджених ракетних застосувань було всього вісім. Це ракети Х-22, випущені з дальніх бомбардувальників Ту-22М3", - йдеться в повідомленні.

При цьому окупанти здійснили близько 200 вильотів літаків.

"До 90 - літаки тактичної авіації, 34 - дальні та стратегічні бомбардувальники (Ту-22М3, Ту-95МС), решта - транспортна, армійська та спеціальна авіація", - додають в командуванні.

Водночас за добу 24 серпня ЗСУ знищили два гелікоптери Ка-52 та шість БпЛА оперативно-тактичного рівня.

У День Незалежності, 24 серпня, російські війська завдали ударів по Харкову, Хмельницькій області, у Дніпропетровській області ракети влучили у потяг, наразі відомо про 22 загиблих і півсотню поранених.

За півроку бойових дій проти України противник відчуває дефіцит особового складу. За даними української розвідки, російське командування намагається доукомплектувати свої піхотні частини за рахунок спеціалістів зі складу ракетних військ та військових моряків.

Вас також можуть зацікавити новини: