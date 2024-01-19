Виробниками компонентів до крилатої ракети "Іскандер-К" виявилося чотири американські компанії.

Серед деталей крилатої ракети "Іскандер-К", якою Росія вдарила по центру Чернігова 19 серпня 2023 року, виявлено чотири іноземні компоненти, вироблені компаніями зі Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє сайт Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке, серед різних завдань, ідентифікує компанії, що постачають електронні компоненти в РФ, посилюючи воєнний потенціал держави-терориста.

Зокрема, НАЗК додало до Єдиної в світі відкритої бази даних іноземних компонентів у зброї деталі крилатої ракети "Іскандер-К", якою Росія вдарила по центру Чернігова 19 серпня 2023 року. Відповідно до цих даних, виробниками цих компонентів є американські компанії Analog Devices, Integrated Silicon Solution, Maxim Integrated Products та SPANSION.

"База поповнилася 4 новими компонентами з блоку глобальної навігаційної супутникової системи СН-99 крилатої ракети 9М727 "Іскандер-К", яка вбила сім людей, у тому числі шестирічну дівчинку. Ще понад 150 осіб тоді постраждало", - сказано у повідомленні.

Крім того, експертами було визначено, що ракета була виготовлена не раніше березня 2023 року, а, отже, цілком імовірно, що ці компоненти були поставлені агресору вже після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

Атака РФ по Чернігову

19 серпня 2023 року близько полудня російські окупанти вдарили ракетами по Чернігову. У той час там перебувало багато людей – дехто йшов з церкви чи просто їхав у транспорті. Ворожа ракета влучила у будівлю драмтеатру, де проходив масовий захід. Люди встигли перейти до укриття, що багатьом врятувало життя.

В результаті ворожої атаки загинули семеро людей, серед них 6-річна дівчинка. Омбудсмен Дмитро Лубинець повідомив, що найбільше число жертв було на зупинці громадського транспорту.

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