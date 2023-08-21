У момент атаки ногу жінки причавило плитою.

Мати загиблої у Чернігові 6-річної Софійки розповіла, що того ранку вони приїхали у гості до брата, а потім пішли у центр міста на прогулянку.

У коментарі Суспільному Ольга Голинська сказала, що зустрілася з подругою. "Ми просто стояли біля сцени гралися. Це ж діти. Дівчата залізли на сцену, я не знаю, це навіть пів хвилини. Це не можна передати, що ми бачили. І просто стояла біля мене дитина, на сцені, вона просто впала і з неї почало литися дуже багато крові в області животика", - розповіла жінка.

Після російського удару ногу жінки причавило плитою, вона не бачила свою доньку. "Я кричала, як вона там, що з моєю дитиною? Мені треба до дитини. Її мені перенесли на травичку, за стенд, мені не видно було", - згадує вона.

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Софійку привезли у Чернігівську обласну дитячу лікарню, однак за кілька годин лікарі повідомили про її смерть. "Зі слів лікарів, вони боролися, надавали допомогу, але я так розумію, що уламок пошкодив серце…", - каже її мати.

"Вона в мене одна. Це був сенс мого життя. Я тільки ради неї жила. Вона мала йти в перший клас, ми з нею готувалися. Вона завжди любила подорожувати, я розумію, що в країні війна, але ж треба далі жити. Ми їздили в різні міста, відвідували подруг, знайомих, гостей", - каже вона.

За словами Ольги, вона читала Telegram-канали перед поїздкою, Чернігів їй здавався порівняно мирним містом. Вона каже, що навіть не знала про виставку, хотіла лише гарно провести день з подругою та дітьми.

"Саме тим людям, хто запустив ракету, я б їх душила, і щоб їх рвало просто на шматки. Я бажаю, щоб просто були всі ці нелюди, які прийшли на нашу землю, всі ці росіяни, всі, хто бажає нам зла, а також ті люди, які здають якусь інформацію - їх треба виганяти з нашої рідної землі, вони не мають бути тут взагалі", - додала жінка.

Удар по Чернігову: що відомо

Нагадаємо, вранці 19 серпня Росія вдарила по центру Чернігова, де зазвичай перебуває багато людей. Згодом стало відомо, що удар припав на драмтеатр, де проходила виставка безпілотників.

Рятувальні роботи завершили лише наступного дня, відомо про сімох загиблих та 156 постраждалих. Також через атаку пошкоджено 66 житлових будинків, 10 адміністративних будівель та 67 автівок.

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