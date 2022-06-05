За добу українські військові ліквідували ще 100 російських загарбників.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 5 червня орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 31 тис. 150 (+100) осіб ліквідовано,
- танків - 1 тис. 381 (+5) одиниць,
- бойових броньованих машин - 3 тис. 392 (+13) од,
- артилерійських систем - 686 (+6) од,
- РСЗВ - 207 (+0) од,
- засобів ППО - 95 (+0) од,
- літаків - 210 (+0) од,
- гелікоптерів - 175 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 548 (+8),
- крилатих ракет - 122 (+0),
- кораблів/катерів - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2 тис. 360 (+23) од,
- спеціальної техніки - 53 (+1).
Найбільших втрат супротивник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються, додали у Генштабі.
Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.
Ворог спершу скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і житло цивільних.
Захисники України давали гідну відсіч супротивнику. Генштаб ЗСУ повідомляв, що станом на 4 червня на нашій землі було знищено приблизно 31 тис. 050 супротивників.
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