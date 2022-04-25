Російські окупанти прагнуть зруйнувати шляхи постачання військово-технічної допомоги від держав-партнерів.

Російські окупанти б'ють по залізничних вузлах, щоб зруйнувати шляхи постачання військово-технічної допомоги від держав-партнерів.

Про це повідомляється в зведенні Генштабу станом на 18:00.

"Противник і надалі здійснює наступальні дії у Східній операційній зоні з метою розгрому угруповання Об’єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного шляху з окупованим Кримом", - йдеться в повідомленні.

Крім того, російські війська завдають ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури, зокрема із залученням стратегічних бомбардувальників, кораблів та підводних човнів.

За даними Генштабу, окупанти намагаються зруйнувати шляхи постачання військово-технічної допомоги від держав-партнерів - для цього концентрують удари по залізничних вузлах.

"Противник продовжує нарощувати систему протиповітряної оборони дальньої дії за рахунок переміщення з території РФ додаткових зенітних ракетних комплексів, намагається створити запаси боєприпасів, матеріально-технічних засобів та спеціальної інженерної техніки. Російське командування не припиняє пошук шляхів поповнення втрат особового складу в підрозділах, що беруть безпосередню участь у війні на території України", - додали в Генштабі.

Як повідомляв УНІАН, вранці сьогодні, 25 квітня, окупанти обстріляли п'ять залізничних станцій у центрі та на заході України. Вже відомо, що один з обстрілів вчинено на Рівненщині.

На Вінниччині під ракетний удар окупантів потрапили міста Жмеринка і Козятин. Внаслідок ворожого обстрілу на Вінничині 5 людей були вбиті, 18 поранені.

Також через обстріли було пошкоджено тягові підстанції, що призвело до відключення напруги в контактній мережі на дільницях залізниці Шепетівка - Козятин, Жмеринка - Козятин, Козятин - Фастів.

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