У розвідці цю інформацію не підтверджують.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України не підтверджують застосування росіянами на фронті батальйону "Богдан Хмельницький", сформованого з українських полонених у так званій "ДНР".

"Уже понад рік як оприлюднили інформацію про створення так званого батальйону "Богдана Хмельницького", і здебільшого весь час це було ІПСО. Наразі не зафіксовано бойового застосування цього підрозділу", – заявив в коментарі "Укрінформу" представник ГУР Андрій Юсов.

При цьому у розвідці не виключають, що росіяни дійсно можуть вдатися до такого кроку. Ворог уже вчиняє воєнні злочини, коли мобілізує до лав російської армії українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

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Як Росія використовує українських військовополонених

У грудні 2023 року видання Politico випустило матеріал, в якому розповіло, що Росія використовує військовополонених українців для дискредитації Києва. Зазначалося, що окупанти змушують їх дзвонити родичам та просити "посмикати" українську владу.

При цьому наголошується, що понад 90% українських військових, які повернулися з полону, заявляють, що їх катували. Також їх позбавляли достатнього сну та харчування.

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