У КМВА повідомляють, що влучання зафіксоване в Соломʼянському районі.

У ніч проти 10 січня російські окупаційні війська вчергове атакували Україну дронами. Зокрема, під атакою "Шахедів" опинився Київ. У місті працювала ПВО, про що інформувала місцева влада.

Оновлено 02:35: В Соломʼянському районі зафіксовано влучання уламків ворожого БпЛА у багатоповерхівку, повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Попередньо без постраждалих. Пошкоджено вікна, 6 авто. На місці працюють служби", – заявив він.

Відео дня

Раніше столичні телеграм-канали повідомляли, що один із збитих "Шахедів" врізався в багатоповерхівку. У мережі публікують відео прильоту ворожого дрона по будівлі:

Атаки РФ по Україні

Російські терористи щодня атакують мирні українські міста різними видами зброї – від ударних дронів до балістичних ракет і КАБів.

8 січня росіяни вдарили по Запоріжжю. Ворог поцілив у житлові забудови двома КАБами. Внаслідок атаки загинули 13 людей. Станом на вечір 9 січня повідомлялося про 122 постраждалих.

Крім того, 9 січня росіяни намагалися атакувати Кривий Ріг "Іскандерами". У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що Сили ППО збили усі три ракети, які летіли на місто.

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