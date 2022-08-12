Влада закликала городян зберігати спокій.

Сьогодні, 12 серпня 2022 року, мешканці Кременчука почули вибухи.

Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький.

За словами мера, вибухи, що пролунали близько 17:30, пов'язані з ліквідацією залишків раніше збитих ракет.

"Це проводилася ліквідація залишків раніше збитих ракет... Зберігаємо спокій і будемо пильні, не нехтуємо сигналами повітряної тривоги", - зазначив Малецький.

Удар по Кременчуку:

27 червня окупанти запустили ракети по ТРЦ "Амстор" у Кременчуці, де перебували понад тисячу осіб.

2 липня правоохоронці повідомили, що в результаті руйнувань будівлі загинула 21 людина і постраждали 66 осіб, з яких 26 осіб госпіталізовано. Всього було виявлено 29 фрагментів тіл.

До розбору завалів залучалися понад 1 тис. 60 осіб і майже 140 одиниць техніки.

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