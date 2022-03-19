Водночас за допомогою пропагандистських сюжетів противник намагається сформувати картинку лояльного ставлення місцевого населення до окупаційної влади.

У тимчасово окупованому Росією Криму окремі підрозділи морської піхоти втратили до 90% особового складу, а до Луганської обласної лікарні щодня прибувають рефрижератори з вантажем "200".

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

У Генштабі зазначають, що російські війська продовжують зазнавати значних втрат.

"У тимчасово окупованому Криму окремі підрозділи морської піхоти втратили до 90 відсотків особового складу, резервів для відновлення втрат немає", - мовиться у дописі.

Спостерігаються спроби укомплектувати роти для відряджання в Україну коштом відряджених з інших військових частин. У цих підрозділах понад 20 осіб написали рапорти про відмову брати участь у війні проти України, до "відмовників" застосовуються репресивні методи впливу.

"Протягом останніх днів на Миколаївському напрямку ворожі підрозділи, що були укомплектовані внаслідок мобілізації на тимчасово окупованій території Донецької області (принагідно нагадаємо: примусова мобілізація населення на окупованих територіях є прямим порушенням Римського статуту і Женевських конвенцій), також зазнали суттєвих втрат. За дві доби боїв безповоротні втрати противника склали понад 200 осіб, решта деморалізовані та відмовляються брати участь у бойових діях", - розповіли у Генштабі.

При цьому, мобілізовані відверто звинувачують російське командування у використанні їх для "розвідки боєм", щоб виявити позиції ЗС України.

Також у Генштабі повідомили, що до Луганської обласної лікарні щодня прибувають рефрижератори з вантажем "200".

"Це тіла солдат 2-го армійського корпусу, який має значні втрати. Біля райвиконкомів вишикувались черги родичів загиблих за довідками по смерть", - йдеться у повідомленні.

У ЗСУ також повідомили, що оперативна ситуація суттєвих змін не зазнала. Захисники України надійно утримують рубежі оборони, зосередивши головні зусилля довкола стратегічно важливих міст - Києва, Чернігова, Харкова, Маріуполя, Миколаєва, та змушують ворога відмовитися від продовження наступу.

"Саме завдяки професійним і героїчним діям Сил оборони та потужному національному спротиву противник не виконав поставлені кремлівським керівництвом завдання: оточення Києва, вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей і встановлення контролю над лівобережною частиною України", - мовиться у дописі.

Крім того, зауважується, що навіть ворожа розвідка дійшла висновку, що у зв'язку із сильним спротивом українців встановити проросійську владу на тимчасово підконтрольних окупантам територіях є неможливим.

Водночас ворог не припиняє завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури із застосуванням високоточної зброї, некерованих авіаційних бомб та боєприпасів підвищеної разючої дії.

"Порушуючи норми міжнародного права та людської моралі, російські загарбники атакують густонаселені українські міста та села, об'єкти критичної та виробничої інфраструктури, школи, лікарні, державні установи", - наголосили у Генштабі.

Крім того, зауважили у ЗСУ, за допомогою пропагандистських сюжетів противник намагається сформувати картинку лояльного ставлення місцевого населення до окупаційної влади. "У населених пунктах на Чернігівщині російські загарбники намагались роздавати "гуманітарну допомогу". Місцеві жителі навіть під тиском з рук ворога нічого не взяли. Схожі заходи ворог намагається проводити і в Київській та Херсонській областях", - мовиться у дописі.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ напала на незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

На сьогодні українські військові вже знищили понад 14 тисяч російських окупантів та сотні одиниць різноманітної техніки.

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