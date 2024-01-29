За словами очільника МЗС Литви, Захід має допомагати Україні до перемоги.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс заявив, що у затримках допомоги Україні винна моральна проблема. Зокрема, країни Заходу досі не наважились сказати, яка їхня мета щодо війни в Україні.

Таку думку дипломат висловив в інтерв'ю РБК-Україна у відповідь на питання, чому відбуваються затримки та коливання у допомозі України. Журналістів цікавило, пов'язано це з технічними проблемами, або ж це – "сигнал відсутності реальної політичної волі та мотивації частини західної коаліції дати нам те, що нам потрібно".

"Чесно кажучи, я думаю, що винуватець проблеми, центр проблеми у тому, що Захід досі не наважився сказати, яка мета війни для Заходу в Україні", - сказав Габріелюс.

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За його словами, Захід не може визначитись через імовірний страх перед Росією, або перед тим, що може статися у разі її реальної поразки у цій війні. Міністр наголосив, що підтримувати Україну треба не "стільки, скільки потрібно", а "до перемоги, чого б це не коштувало".

"Визначивши мету, ви визначаєте засоби її досягнення. Якщо у вас немає мети, то ви не знатимете, що потрібно", – підсумував Габріелюс.

Війна в Україні - допомога від Заходу

Президент України Володимир Зеленський зауважує, що Європа сама не впорається, якщо Сполучені Штати Америки припинять допомогу Україні, але вірить, що цього не станеться.

Допомога Україні з боку США під час війни проти російських загарбників може стати довгостроковою - для цього американська влада розробляє "план Б".

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