Завербований місцевий житель передавав окупантам координати об'єктів критичної інфраструктури для подальших ракетних ударів.

У Кропивницькому викрили російського агента, який готував ракетний удар окупантів по місцевих електропідстанціях.

Як йдеться у повідомленні СБУ, поплічник окупантів збирав інформацію про розміщення підрозділів Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури на території регіону.

"Насамперед його цікавили локації місцевих об’єктів енергетики. Також за вказівкою ворога він мав встановити GPS-трекер біля однієї з трансформаторних підстанцій у Кропивницькому. За сигналами "маячка" окупанти хотіли скоригувати ракетний удар по українському енергооб’єкту", - йдеться в повідомленні.

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В СБУ додали, що у разі успішної повітряної атаки загарбники планували продовжити серію обстрілів по території міста, використовуючи "наводки" свого агента.

"Однак, співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника і затримали на спробі встановлення GPS-пристрою поблизу міської електропідстанції", - розкрили деталі в СБУ.

За даними слідства, зрадником виявився місцевий житель, якого ФСБ РФ завербувала після початку повномасштабного вторгнення. У поле зору окупантів чоловік потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював серед свого оточення.

Під час огляду місця події та обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили:

▪️ GPS-трекер із сім-картою мобільного оператора;

▪️ телефони та комп’ютерну техніку із доказами листування з ФСБ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу ("державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану"). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затримання колаборантів в Україні

В Україні постійно затримують зрадників нашої держави і російських агентів. Так, була затримана група зрадників, які координували ракетні удари РФ по Дніпру.

А СБУ повідомила про затримання "послідовниці" херсонського колаборанта Кирила Стремоусова, яка поширювала ворожу пропаганду.

Загалом з початку повномасштабної війни, розв’язаної Росією, Служба безпеки України розпочала більше ніж 1,5 тис. кримінальних проваджень за фактами державної зради та шпигунства. Понад 340 справ проти держзрадників і шпигунів скеровано до суду.

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