Наразі продовжується евакуація людей через Запоріжжя, але вже не в такому обсязі.

У Мелітополі відбувається ротація: на зміну військам росгвардії зайшли представники "ДНР".

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Із Мелітополя відвели не війська, а інші структурні охоронні підрозділи, які тероризували місцеве населення. Їх зняли з блокпостів, і вони поїхали у Херсонському напрямку. У деякі населені пункти, з яких вони вийшли, зайшли нові. Тобто відбувається проста ротація. Замість росгвардії зайшли представники "ДНР", - повідомив Старух.

Він також додав, що наразі продовжується евакуація людей через Запоріжжя, але вже не в такому обсязі. Наприклад, за його словами, станом на вчора, до Запоріжжя прибули 1,5 тис. людей.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня мер міста Іван Федоров заявив, що підпільний опір в окупованому Мелітополі на півдні України зростає, у місті вбито десятки російських окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: