Наразі в Мелітополь активно завозяться трупи окупантів, ліквідованих під час боїв на напрямку Пологи-Гуляйполе.

В тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області "адміністрація" окупантів шукає додаткові морозильні камери та промислові холодильники для зберігання тіл вбитих російських військових.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Там зазначили, що міський м’ясокомбінат, який переобладнали в морг, вже заповнений тілами вбитих окупантів і не може більше приймати "вантаж 200".

"6 червня російські військові приїхали до ТОВ "Арон-М" (Мелітополь, вул. Ломоносова, 370) та вивчили його холодильні камери. Обладнання було визнано придатним для переобладнання в морг. Керівництву компанії було повідомлено про "рішення щодо тимчасового їх використання на безоплатній основі для зберігання тіл загиблих військовослужбовців"", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі в Мелітополь активно завозяться трупи окупантів, які були ліквідовані під час боїв на напрямку Пологи-Гуляйполе.

"Ці події пов’язані з великими втратами окупантів у живій силі. Окрім того, тривале зберігання тіл вбитих пов’язано з намірами російського керівництва приховати реальні масштаби втрат від російського електорату. Тому, практикується так зване "дозоване" відправлення тіл в РФ і максимальне розтягнення цього процесу в часі", - пояснили в розвідці.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Галина Данильченко, яка очолила Мелітополь після окупації російськими військами Запорізької області, заявила про початок у місті підготовки до референдуму про входження захопленого противником регіону до складу Російської Федерації.

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