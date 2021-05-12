За словами Тарана, Росія не поспішає виконувати обіцянки щодо відведення військ і техніки від кордону з Україною.

Міністр оборони Андрій Таран заявляє, що Україна очікує на загострення ситуації на кордоні з Російською Федерацією, звідки Росія не поспішає відводити війська, у будь-який момент.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Таран сказав під час спілкування з журналістами в всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни" у Києві.

"Стосовно загострення, можливо, восени, я б сказав так, - якщо я буду розраховувати на те, що восени може бути загострення, я маю нести кримінальну відповідальність. Ми очікуємо можливого загострення в будь-який момент. Ми завжди готові дати відповідну відсіч", - сказав Таран.

Голова оборонного відомства зазначив, що даними, які він отримав сьогодні вранці, Росія не поспішає виконувати свої обіцянки щодо відведення військ від кордону з Україною.

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"Ми спостерігаємо, за даними нашої розвідки, за інформацією, яку ми отримуємо також від розвідок наших західних партнерів, - Росія дуже повільно відводить війська. Відводить, - це так, але дуже повільно, і те, що вони обіцяли до травня вже відвести війська, - не відповідає дійсності", - наголосив Таран.

Так, за його словами, на теперішній час відведена кількість військ становить близько 4 тис. російських військовослужбовців.

"При цьому важливо зазначити, що на нашому північному кордоні з Російською Федерацією техніка залишається, відводяться лише війська. А ми знаємо, що головним чинником, який не так швидко дозволяє пересувати війська, є необхідність пересування техніки. Тому, якщо техніка залишається, перекидання особового складу не становить значної складності", - підсумував міністр оборони.

Стягування російських військ: що відомо

У березні РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.

США та багато інших західних країн, Європейський Союз, НАТО висловили України свою підтримку у зв’язку з цими діями РФ.

Крім того, Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня. У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

22 квітня в окупованому Криму міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що вирішив завершити «раптову перевірку» російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, оскільки «всіх поставлених цілей досягнуто».

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Автор: Віталій Саєнко