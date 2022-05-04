Речник Міноборони Олександр Мотузяник вважає, що українські сили також зможуть утримати свої позиції на лінії оборони до 9 травня.

В Міністерстві оборони України переконані, що російські загарбницькі війська не зможуть досягнути стратегічних цілей у війні проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник на брифінгу у Києві.

Зокрема, у нього запитали, чи зможуть Збройні сили України утримати лінію оборони на сході країни до 9 травня.

"Я у цьому абсолютно переконаний і я в це щиро вірю, тому хочу ще раз наголосити: на сході України створено потужне збройне формування українського війська", - заявив Мотузяник.

"Наші бійці воювали там 8 років. І сьогодні, перебуваючи під постійними ворожими обстрілами, фактично у цілодобовому режимі тримають лінію оборони, успішно відбивають ворожі атаки, палять російські танки, знищують живу силу, техніку, збивають безпілотні літальні апарати і таке інше", - додав речник.

Він вважає, що сьогодні дії українських військовослужбовців на сході України - це приклад виняткової мужності і героїзму.

"І в мене немає жодних сумнівів, що Російській Федерації не вдасться досягти своїх стратегічних цілей. І це стосується не лише Донецької і Луганської областей чи півдня України, а взагалі стосовно України. Ми будемо боротися, тому що ворог розуміє виключно силу. Жодні інші дії не впливають на Російську Федерацію. Вона розуміє тільки силу. Ця сила у нас є", - наголосив Мотузяник.

При цьому речник зазначив, що українську армію треба посилити західними сучасними зразками озброєння і військової техніки. "Цей процес триває і це дасть нам ще більше сили, аби відбити агресора з нашої землі", - сказав він.

Нагадаємо, Зеленський озвучив дві вимоги до Росії. Так, президент заявив, що Росія повинна повернутися до кордонів до 24 лютого і повернути Україні незаконно окупований Крим.

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