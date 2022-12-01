Ганна Маляр підкреслила, що українські полонені в Росії утримуються у жахливих умовах.

Російські полонені утримуються у належних умовах відповідно до норм міжнародного права. До них забезпечується повний доступ представників міжнародних організацій та їхнє утримання повністю відповідає всім нормам і міжнародним стандартам, сказала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Кремлівська влада продовжує спроби завдавати збитки репутації українським захисникам і захисницям через нібито неналежне поводження із військовополоненими. Час від часу з’являються фейкові або зрежисовані відео про нібито неправомірне поводження українців з військовополоненими", - зазначила Маляр наголосивши, що російські солдати прийшли на нашу землю вбивати, ґвалтувати і грабувати.

Вона також підкреслила, що українські полонені в Росії утримуються у жахливих умовах.

Відео дня

"На жаль, ми не маємо дзеркального ставлення до наших військовополонених з боку Російської Федерації. Це не дивно, бо нема чого чекати від кремлівської верхівки, яка з нелюдською ненажерливістю кидає на війну свій власний народ. Факти порушення з боку Російської Федерації ми фіксуємо і будемо робити все, щоб у правовому полі Росія понесла відповідальність за свої дії", - додала заступник Міністра оборони України.

Російські полонені

Раніше Міністерство юстиції показало, в яких умовах Україна утримує російських військовополонених. Окупанти залучені до різних робіт, зокрема вони виготовляють пакети.

Також російським військовополоненим дозволили дивитися українське телебачення.