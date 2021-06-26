Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков уточнив, що поки що жодних конкретних обговорень на тему про підключення США до "нормандського формату" не ведеться.

Росія не проти підключення США до врегулювання збройного конфлікту на Донбасі, в тому випадку якщо вони погодяться вплинути на виконання Україною Мінських угод.

Про це сьогодні заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков, повідомляє Deutsche Welle.

"Раніше були ситуації, коли допускалася участь США в цьому процесі. Але питання в тому, наскільки здатні наші американські колеги відігравати конструктивну роль. Тобто наскільки вони розуміють, що без певних кроків з боку Києва не вийде зрушити з місця весь цей процес", - пояснив дипломат.

Читайте такожЗеленський висловився щодо "стіни" на Донбасі

За словами Рябкова, поки що жодних конкретних обговорень на тему про підключення США до "нормандського формату" не ведеться.

"Ми не займаємо позицію, що це виключається за будь-яких умов", - сказав заступник голови російського МЗС.

При цьому він зазначив, що "при нинішньому підході американцям там, зрозуміло, робити нічого".

Нормандські переговори: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня президент України Володимир Зеленський запропонував включити до «нормандського формату» (Україна, Німеччина, Франція і РФ) переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі США, Великобританію і Канаду.

20 травня Зеленський заявив, що альтернативи «нормандському формату» як переговорного майданчику щодо Донбасу немає і висловився за паралельні прямі переговори з президентом РФ Володимиром Путіним і приєднання США до цього процесу.

25 червня Зеленський назвав Мінські домовленості "ледве живим" документом і висловив думку, що його майбутні зустрічі з президентами США і РФ можуть сформувати новий порядок денний щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Токарєва