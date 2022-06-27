Начальник ГУР солідарний із західними колегами стосовно того, що армія РФ деморалізована.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов пояснив, що Росія буде битися до самого кінця, тому що припинення війни для них рівносильне краху державності.

Цитує 36-річного Буданова Financial Times.

Начальник ГУР солідарний із західними колегами стосовно того, що армія РФ деморалізована, проте він все одно не вірить, що рашисти добровільно покинуть окуповані території України.

"Якщо Росія зараз визнає, що не змогла перемогти Україну, це не буде крахом системи Путіна, це буде крахом державності. Тому вони боротимуться скільки зможуть. Російська армія буде змушена боротися до кінця. Вони не мають іншого виходу", - наголосив Буданов.

Нагадаємо, що на Херсонщині окупанти стріляють один в одного.

Також працівники ГУР перехопили розмову, де мама солдата ЗС РФ лякала сина новинами з Донецького напрямку.

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