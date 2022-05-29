За словами міністра економіки, це відгомони минулого, зокрема — будівництва "Північного потоку-2".

В Німеччині спробували пояснити, чому країну звинувачують у недостатній допомозі Україні. На думку віце-канцлера, міністр економіки і захисту клімату ФРН Роберта Хабека, це відгомони минулого. Держава побудувала "Північний потік-2", незважаючи на попередження від Східноєвропейських партнерів.

Таку заяву чиновник зробив в інтерв'ю німецькому порталу Welt am Sonntag.

"Німеччина побудувала "Північний потік-2", незважаючи на анексію Криму, і ігнорувала попередження Східноєвропейських партнерів. Це має ефект. Сьогодні ми стикаємося з боргами, в які ми влізли в минулому", — заявив Хабек.

Міністр економіки визнав, що Німеччина ставилася до російської влади "занадто некритично". І заяви про недостатню допомогу Україні — це результат минулої політики.

Що передувало поясненням Хабека

Напередодні німецькі ЗМІ повідомили, що за останні дев'ять тижнів уряд Німеччини звів до мінімуму військову підтримку України. За даними журналістів, в період з 30 березня по 26 травня в Україну надійшло всього дві партії зброї від уряду ФРН. Обидві поставки містили лише міни, гранати, радіоприймачі, деталі тощо

За даними журналістів, канцлер Олаф Шольц відмовляється постачати Україні важке озброєння на зразок танків і бронетранспортерів, посилаючись на угоди з союзниками по НАТО.

Екс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен розкритикував позицію Німеччини щодо постачання озброєння Україні. Він переконаний, що чітке "німецьке лідерство" змінило б всю динаміку в Україні.

Водночас віце-канцлер Роберт Хабек спростував інформацію ЗМІ про мляву позицію країни щодо військової допомоги Україні у протистоянні з Росією. Він заявив, що "прямо зараз українських солдатів вчать користуватися німецькими гаубицями Panzerhaubitze 2000".

На думку екс-глави Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганга Ішингера, провину за потенційну поразку України покладуть на Берлін, тому влада ФРН повинна активніше підтримувати нашу державу.

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