Також знищено було два склади боєприпасів окупантів та нанесено удар по зенітно-ракетному комплексу "Стріла-10".

У Оперативному командуванні "Південь" повідомили про знищення 22 російських окупантів та їхньої реактивної системи залпового вогню "Ураган".

Про це йдеться у повідомленні на сторінці ОК "Південь" у Facebook щодо підсумків поточної оперативної обстановки на півдні України за 28 червня.

"Противник в нашій операційній зоні продовжує ведення бойових дій на тих самих позиціях і в звичній тактиці підступних далекобійних чи авіаційних обстрілів не тільки наших підрозділів, а й мирних або вивільнених населених пунктів", - зауважили у Командуванні.

Так, важкою стволовою артилерією противника тричі було обстріляно Криворізький район та двічі - Миколаїв.

"Якщо на Криворіжжі критичних руйнувань та втрат немає, то внаслідок обстрілу Миколаєва на північній околиці зруйновано житловий будинок та зерновий склад. Пожежу, що спалахнула, оперативно ліквідовано. Одна особа отримала легкі осколкові поранення", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на Миколаївщині було ліквідовано ворожий безпілотник-розвідник "Орлан-10".

У Командуванні також повідомили, що парою ударних гелікоптерів Ка-52 противника було атаковано околиці Олександрівки на Херсонщині. Втрат немає.

"У відповідь наш авіаційний потенціал застосовано 5 разів, зокрема в районі адмінмежі Миколаївської та Херсонської областей. Наші штурмовики та гелікоптери нанесли удари по скупченням ворожої сили та техніки, опорному пункту та зенітно-ракетному комплексу "Стріла-10", - мовиться у дописі.

Зазначається, що українськими ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань ліквідовано 22 окупанта, знищено реактивну систему залпового вогню "Ураган", три одиниці броньованої та п'ять - іншої автомобільної техніки, а також два склади боєприпасів.

У Командуванні також зауважили, що протягом доби ворог атакував Одещину ракетами, з яких одну було знищено, решта - "випробовувала на міцність берегову лінію півдня регіону".

"Обійшлося без суттєвих руйнувань та постраждалих саме тому, що доступ до узбережжя в цій місцевості закрито", - наголошується у повідомленні.

У ОК "Південь" також додали: "Море, що вщухає після шторму, також має в собі неприємні та вкрай небезпечні засоби ворожого впливу: два ракетних кораблі та кількасот мін, що легко можуть опинитися в прибережній зоні і наробити біди".

Нагадаємо, ЗСУ продовжують гатити по ворожих силах на захопленому росіянами острові Зміїний. Там ЗСУ знищили вже три зенітних ракетно-гарматних комплекси "Панцир С1" загарбників.

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