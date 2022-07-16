Армія РФ продовжує обстрілювати територію України з моря.

Стало відомо, де саме і скільки кораблів Росія тримає на бойовому чергуванні.

Детальну інформацію про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

Відомо, що:

у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 2 ворожих носії оперативно-тактичних ракет "Калібр";

на бойовому чергуванні знаходяться 2 ворожих носії оперативно-тактичних ракет "Калібр"; у Середземному морі – 5 ворожих носіїв "калібр" та 2 ракетних крейсери;

– 5 ворожих носіїв "калібр" та 2 ракетних крейсери; в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації 6 кораблями та катерами.

Також у ВМС повідомили, що за добу в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 20 суден, з них 4 судна рухалися з протоки Босфор; до Чорного моря – 31 судно, з них 7 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), системи автоматичної ідентифікації (AIS), вимикаючи на цивільних судах в акваторії Азовського моря", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за інформацією президента України Володимира Зеленського, Росія запустила по українських містах понад 2960 ракет: "Головна мета ракет – цивільні об'єкти".

За його словами, це тактика Росії, яка спрямована на те, щоб вигнати людей з наших міст і щоб кожен з українців відчував страх перед державою-терористом.

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