Росія намагається зібрати сили, які будуть перевершувати за чисельністю українські війська на Донбасі в п'ять разів.
Українське військове джерело повідомило, що російські війська перекидаються з усього регіону для вирішальної, як сподівається Москва, битви на Донбасі, пише The Times.
Однак навіть цього, сил, що налічують десятки тисяч солдатів, все ж не вистачить для перемоги Росії.
Деякі джерела також очікують, що наступ почнеться до кінця тижня.
Нагадаємо, Подоляк жорстко відповів на заяву Путіна про те, що РФ прийшла "захистити людей на Донбасі".