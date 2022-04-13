Як стверджують українські джерела, навіть цього не вистачить Росії для перемоги.

Росія намагається зібрати сили, які будуть перевершувати за чисельністю українські війська на Донбасі в п'ять разів.

Українське військове джерело повідомило, що російські війська перекидаються з усього регіону для вирішальної, як сподівається Москва, битви на Донбасі, пише The Times.

Однак навіть цього, сил, що налічують десятки тисяч солдатів, все ж не вистачить для перемоги Росії.

Деякі джерела також очікують, що наступ почнеться до кінця тижня.

Нагадаємо, Подоляк жорстко відповів на заяву Путіна про те, що РФ прийшла "захистити людей на Донбасі".

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