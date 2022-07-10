Як зазначили у відомстві, саме так виглядає передній край оборони на Сході.

У Повітряних Силах ЗСУ показали унікальні кадри, як з літака виглядає передній край оборони на Сході України, де наразі тривають найзапекліші бої.

Відповідне відео з’явилося на сторінці командування в соціальній мережі Фейсбук.

Так виглядає передній край оборони на сході України. Українські винищувачі МіГ-29 прикривають з повітря бойові дії ударної авіації Повітряних сил та підрозділів Сухопутних військ – мовиться у підписі до відео.

Зокрема, на опублікованих кадрах можна побачити момент польоту українського винищувача над зоною бойових дій.

Лінія фронту на Донеччині не змінилася

Про це сьогодні, 10 серпня, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Окупаційні війська постійно обстрілюють підрозділи Сил оборони та населені пункти на лінії фронту, втім, без особливого успіху.

Нагадаємо, зранку росіяни вдарили по Донеччині. Противник атакував Часів Яр ракетами з "Ураганів", під завалами багатоквартирного будинку опинилися мінімум 30 людей, серед них є 9-річна дитина. Вже відомо про 11 загиблих.

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