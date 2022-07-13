Впродовж останніх п'яти місяців українські захисники та захисниці мужньо протистоїть у жахливій війні, яку розв'язала Росія. Ворог не зміг здолати опір українців як на суходолі, так і у небі.
Командування Повітряних сил показало у Telegram красиві кадри, на яких пара винищувачів МіГ-29, з повним ракетним озброєнням, патрулюють українське небо на великій висоті.
Мій спис, як промінь прорізає хмари. Ось і настала, враже, Божа кара! – мовиться у підписі до відео.
З 24 лютого українська авіація завдала 1700 ударів по позиціях ворога
Про це розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат. Разом з тим він простував фейки російської пропаганди про збиття 4 українських літаків. За його словами, всі наші літаки виконують завдання щодня.
Також Ігнат зазначив, що противник уже понад 2 місяці не залітає у повітряний простір територій нашої держави, підконтрольних Силам оборони. За його словами, РФ змінила тактику – вони діють зі своєї території або з території Білорусі шляхом завдання ракетних ударів.
Наостанок він наголосив, що українські пілоти часто бувають закордоном та навчаються стандартам НАТО, але поки що мова про повноцінне навчання пілотів зараз не йде.